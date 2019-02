Siracusa, nuovo ospedale: rassicurazioni da Razza e Musumeci "Avrà le specialità di una struttura all'avanguardia"

Due le note positive emerse dal vertice sul nuovo ospedale di Siracusa, che si è tenuto oggi pomeriggio a Palermo e al quale hanno preso parte oltre al presidente della Regione, Musmeci, l'assessore Razza, l'assessore Bandiera, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e gran parte dei sindaci della provincia. Per l'azienda sanitaria presente il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra.

L'ospedale nuovo di Siracusa si farà - hanno assicurato gli esponenti del Governo regionale; e la nuova struttura, così come prevede il progetto preliminare - ha tenuto a dire il manager dell'Asp aretusea, Ficarra - sarà una struttura all'avanguardia.

Sul nodo dell'area, scelta dal consiglio comunale di Siracusa nel 2017 e localizzata alla Pizzuta, il sindaco Italia ha ribadito che se l'Asp non mette a disposizione il progetto ( del quale si sa solo che è modulabile, in grado quindi di essere trasformato in Dea di II livello) non ci sono gli elementi per valutare se l'area è adatta oppure no. Da qui la richiesta avanzata dal presidente Musumeci all'Asp di provvedere a nominare due tecnici che valutino la congruità dell'area indicata con le caratteristiche del progetto. Un percorso questo che dovrà concludersi entro 60 giorni.

Sul piano della rete ospedaliera, il sindaco del capoluogo, con i primi cittadini di Priolo, Pippo Gianni e di Ferla, Giansiracusa, hanno insistito sulla richiesta di avere un ospedale Dea di II livello. La risposta dell'assessore Razza è stata chiara: "In questa fase non è possibile, ma prendo l'impegno a riconoscere alla struttura tutte le funzioni e dotazioni di una struttura all'avanguardia".

"Le specialitàche ho richiesto - specifica Francesco Italia - sono Broncoscopia interventistica, Radiologia interventistica, chirurgia pediatrica, rianimazione pediatrica e chirurgia toracica. Monitorerò e vigilerò - assicura il primo cittadino - perché a Siracusa siano assegnate queste specialità".