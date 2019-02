Siracusa, Luigi Veneziano rappresentante della mozione Giachetti alle primarie

Luigi Veneziano, già dirigente regionale del Partito Democratico Sicilia, rappresenterà in provincia di Siracusa il candidato alla segreteria nazionale del pd Roberto Giachetti per il voto delle primarie del 3 marzo.

"Ho accettato con molto entusiasmo e la volontà di rompere con i vecchi schemi del passato, questi i presupposti che mi hanno convinto ad accettare la nomima a coordinatore provinciale della mozione Giachetti - ha dichiarato Veneziano - Avvieremo presto sul territorio provinciale iniziative collettive per far conoscere ai cittadini la nostra proposta."