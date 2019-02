Prospettiva Priolo Gargallo chiede all'Amministrazione di aderire alla campagna “Plastic free”

Il gruppo consiliare Prospettiva Priolo Gargallo chiede all'Amministrazione comunale di valutare l'adesione all'iniziativa plastic free, e quindi elaborare iniziative di riduzione della plastica monouso come quelle messe in atto dal Ministero dell’Ambiente. A dirlo, in una nota stampa, il consigliere comunale Alessandro Biamonte.

Prospettiva Priolo Gargallo spiega che intanto ci sono delle piccole misure che ciascun cittadino può adottare, tra cui: non abbandonare la plastica sulle nostre spiaggie e nei nostri mari, smaltire la plastica nella raccolta differenziata, eliminare l'uso di piatti e bicchieri di plastica monouso, usare una borraccia o una brocca di acqua di rubinetto, evitare dentifrici e scrub che possono contenere microplastiche, usare buste riutilizzabili per fare la spesa, evitare di acquistare alimenti avvolti in imballaggi di plastica, non usare pellicole di plastica per conservare il cibo, preferire contenitori riutilizzabili, meglio se in vetro, bandire, se possibile, le cannucce di plastica, privilegiare le fibre naturali rispetto a quelle artificiali.