Siracusa, ex Provincia: deputati compatti contro prelievo forzoso

La grave crisi economica delle ex Province siciliane sul tavolo di confronto convocato oggi dal presidente Musumeci a Palazzo d'Orleans.

I parlamentari nazionali, al termine della discussione cui hanno partecipato anche i sindacati regionali, si sono presi in carico l'impegno di intervenire sulla questione del prelievo forzoso per ridare forza ai liberi Consorzi, ormai al collasso. La palla, su questo aspetto, quindi adesso passa a Roma.

E' stato poi ribadito che, con l'approvazione del bilancio della Regione, si liberano 112 milioni di euro, che saranno spartiti tra Liberi consorzi e città metropolitane.

La situazione dei lavoratori della ex Provincia del capoluogo aretuseo si intreccia con quella dei dipendenti della partecipata Siracusa Risorse, che versano nelle medesime condizioni.

"A Siracusa - ci riferisce Alessandro Vasquez, segretario provinciale della Filcams Cgil - arriveranno le risorse per coprire uno stipendio, e dare almeno un po' di respiro ai lavoratori".