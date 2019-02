Siracusa, Cittadella dello sport e Palestra Akradina: in Consiglio chiarimenti su accordo tra Comune e l'Ortigia

"Chiederò ai responsabili dell’Amministrazione comunale di relazionare in Consiglio Comunale e, se il caso, chiederò di sentire anche la Canottieri Ortigia per chiarire pubblicamente la vicenda che presenta punti non troppo chiari”. Parla così la consigliera comunale pentastellata Silvia Russoniello, commentando la convenzione tra l’amministrazione comunale e la SSD Circolo Canottieri Ortigia per la gestione della Cittadella dello Sport e Palestra Akradina.

Il tutto comincia dal 2016. Il Comune, successivamente ha "sollecitato la SSD Ortigia - ha detto Russoniello - al versamento del 50% degli oneri per le utenze, maturati a far data dall’anno 2018, ma oggi secondo la SSD Circolo Canottieri Ortigia non è sostenibile, per la gestione, far fronte agli oneri delle utenze, sebbene al 50%, se l’ammontare delle spese minime di riqualificazione ed adeguamento a norma, tra pregresso non segnalato ed errore del calcolo in bando, assurge ad oltre un milione e mezzo in più del preventivato dall’Amministrazione".

“Vigilerò - conclude la Russoniello - sulla correttezza di tutte le procedure e di ogni atto, all’insegna della trasparenza che è stato sempre assioma del mio impegno politico. Lo farò, ma mai “ipotizzando” bensì studiando le “carte”, uniche fonti di verità inconfutabili”.