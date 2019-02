Canicattini Bagni, pubblicato il programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021

Pubblicato, sul sito del Comune di Canicattini Bagni, il programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021 e delle Forniture di Beni e Servizi per il biennio 2019-2020. I cittadini, entro 30 giorni, potranno presentare osservazioni sul programma che sarà propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione 2019 ed è costituito da 47 opere.

Tra queste, particolare attenzione è stata posta per: adeguamento sismico degli edifici scolastici; riqualificazione urbana, aree periferiche e del centro storico con il completamento di via XX Settembre; prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico all’interno e all’esterno del centro abitato; ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi; ampliamento e completamento del cimitero (72 loculi nel 3° lotto); manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio pubblico; realizzazione e ristrutturazione di opere d’urbanizzazione primaria e secondaria ed altro ancora.