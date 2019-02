Priolo, pubblicato il bando da 120 milioni per la concessione del depuratore Ias

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il bando di gara per l’affidamento della gestione ordinaria, programmata e straordinaria per nove anni degli impianti di depurazione a servizio dei reflui provenienti dagli agglomerati industriali di Siracusa e gli agglomerati urbani di Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa (zona nord).

L'impianto è gestito al 60 per cento dall’Irsap, e per la parte restante dai Comuni di Priolo, Melilli e dalle aziende dell’area industriale. Ad oggi è in atto l‘ultima proroga fino al 30 giugno per la gestione dell’impianto di depurazione a cura dell’Ias, società mista pubblico-privata.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il 3 aprile 2019, alle 13.00.

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.