Floridia, arrestati due presunti truffatori: stavano per farsi consegnare 500 euro da un anziano

Fingendosi amici di vecchia data, erano riusciti a convincere un 75enne di Floridia a prestare loro 500 euro, così da poter tornare a Milano.

In due, napoletani, sono stati arrestati dai Carabinieri, avvisati dalla banca in cui l'anziano aveva prelevato il denaro, e sono stati rinchiusi a Cavadonna. Si tratta di Bruno Esposito e Maurizio Persico, entrambi 46enni. I due, allo scopo di consolidare la fiducia, regalavano all’anziano due giacche da donare ai nipoti. Al momento dell'arrivo dei militari dell'Arma, i due uomini erano all'interno della loro auto in attesa della vittima. A bordo trovati oltre a 26 capi di abbigliamento, giacche e giacconi in stoffa e similpelle, e 3 coltelli a serramanico.