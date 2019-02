Siracusa, presentate le Start Up 2018: 6 progetti di imprenditorialità

I 6 vincitori delle Start Up 2018 hanno sottoscritto questa mattina a Palazzo Vermexio il contratto che li impegna a realizzare i progetti finanziati dal Comune.

“L'edizione 2018 - ha affermato l'assessore alle attività produttive, Fabio Moschella - ha vissuto anche di un momento di formazione grazie alla collaborazione della Fondazione Val Di Noto. Questo - ha concluso l'Assessore - è un importante valore aggiunto”.

Ad essere premiati con un contributo a fondo perduto di 10.000 euro sono stati: Graziano Garofalo con il progetto “Allevamento elicicolo; David Parsifal Onorato con il progetto “Bluest, esperienze acquatiche”, entrambi under 35 ; Ercole Spadoni con il progetto “Periperi welcome”; Antonio Terranova con il progetto “Ortigia bike 360”; Flavio Valente con il progetto “Cochle, allevamento di lumache” e Diego Barrucco con il progetto “ Siracusa 3 D”.

Dall'avvio dell'iniziativa, nel 2013, ad oggi il Comune ha finanziato 57 progetti per poco meno di 600mila euro. Di essi solo 9, tra cessazione anticipata o rinuncia, non sono più in essere.