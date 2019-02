Siracusa-Fontanarossa in treno, via ai lavori per la fermata di Bicocca

E' aperto il cantiere per la realizzazione fermata di Bicocca-Fontanarossa, lungo la linea ferrata Siracusa-Catania. Questo significa che anche da Siracusa si potrà raggiungere in treno lo scalo aereo.

A darne notizia il deputato nazionale Paolo Ficara (M5s).

“E’ una buona notizia per i tanti siciliani e turisti”, commenta Ficara che negli ultimi mesi ha seguito da vicino l'iter in Commissione Trasporti e con i vertici di Rfi. "Il via libera in Commissione al contratto di programma, lo scorso ottobre, ha permesso di velocizzare i tempi per lavori più volte annunciati negli ultimi anni ma mai realmente avviati", ricorda Paolo Ficara che non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto dopo mesi di incontri ed interessamento.