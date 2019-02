Caso Renzo Formosa, a Siracusa i riflettori di Chi l'ha visto

Si riaccendono i riflettori dei media nazionali sul caso Renzo Formosa, il giovanissimo siracusano morto in un incidente stradale in via Cannizzo, a Siracusa, lo scorso anno.

Proprio ieri la troupe di Chi l'ha visto, il programma di Rai Tre, è stata adocchiata mentre si aggirava per le vie di Ortigia. Probabilmente il servizio andrà in onda nella serata di mercoledì.

L'attenzione sul caso Formosa è tornata alta a seguito della lettera scritta dalla madre, Lucia Formosa, e inviata a tutti i deputati nazionali, senatori e alla stampa, nella quale chiede giustizia.