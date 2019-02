Siracusa, ex Provincia: Musumeci convoca a Palermo i parlamentari nazionali e i sindacati

Oggi alle 11 a Palazzo d'Orleans parlamentari nazionali e sindacati si ritroveranno attorno a un tavolo per affronate la grave e perdurante crisi finanziaria della ex Provincia regionale di Siracusa e degli altri Liberi Consorzi e Città metropolitane siciliane.

In contemporanea sotto il palazzo dela Presidenza della Regione i lavoratori saranno in presidio.

Ai parlamentari Musumeci intende chiedere "un impegno concreto per sostenere le indispensabili modifiche alla normativa nazionale di settore".

I sindacati invocano una concreta assunzione di responsabilità da parte della politica e delle istituzioni per abolire il prelievo forzoso e ridare vigore ai Liberi Consorzi ormai al collasso.

I lavoratori, intanto, in seguito all'ordine di servizio dei capi settore, nei giorni scorsi, hanno interrotto il presidio e l'occupazione della sede centrale di via Roma, partita il 5 febbraio scorso e motivata non solo dalla mancanza degli stipendi, ma anche dall'assenza di prospettive per il futuro che li vede anche impossibilitati a fornire servizi alla comunità.

La situazione dei lavoratori della ex Provincia si intreccia con quella dei dipendenti della partecipata Siracusa Risorse, che versano nelle medesime condizioni.