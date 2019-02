Siracusa messo sotto a Potenza con un secco 2-0

Il Siracusa esce sconfitto dal Viviani di Potenza per 2-0. Una partita contrassegnata da poche azioni pericolose e con la squadra di casa che ha sfruttato al massimo le palle inattive. Siracusani in campo senza Turati, Parisi e con Tiscione in panchina.

Il primo tiro in porta arriva al 6': è quello di Genchi, bloccato da Crispino. Il portiere azzurro è determinante al 14' sulla conclusione di Piccinni.

Il Siracusa si fa vivo al 22': traversone di Palermo e Souare di testa sfiora il palo. Al 35' Potenza in vantaggio con Ricci che di destro, appena fuori area, beffa Crispino. Tiro di Vazquez al 53', ma Brezza para. Si va al riposo sull'1-0 per i padroni di casa.

Al 69' arriva il raddoppio su punizione di Emerson.