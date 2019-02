Avola, finisce ai domiciliari per scontare 8 mesi e 25 giorni per spaccio

Deve scontare 8 mesi e 25 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente commesso a Firenze nell’aprile 2009. Emanuele Bono, 54 anni di Avola, è stato arrestato dai Carabinieri in ottemperanza all'ordine di esecuzione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.