Siracusa, arrestato esponente del clan Bottaro-Attanasio: era irreperibile da settembre scorso

Si era reso irreperibile da settembre scorso quando l’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania aveva emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei suoi confronti per scontare 3 anni, 4 mesi e 4 giorni di reclusione per estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso. Ieri sera è stato intercettato dai Carabinieri alla guida di un’auto intestata ad un familiare, sulla strada provinciale 14 Fusco – Canicattini Bagni – Passoladro. Si tratta di Salvatore Bramcato 35 anni, ritenuto elemento di spicco del clan “Bottaro-Attanasio”.

A lui vengono addebitate una serie di estorsioni poste in essere a dicembre 2012ai danni dell’imprenditore Montoneri, titolare di un autosalone di Siracusa.

Sul conto di Brancato pendeva inoltre un’ulteriore ordinanza, anch’essa emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, di ripristino della custodia cautelare in carcere, emessa a seguito della sua irreperibilità.