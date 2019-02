Siracusa, in auto con oltre 10 grammi di cocaina: arrestato

Aveva in auto oltre 10 grammi di cocaina e finisce a domiciliari con l'accusa di detenzione a fini di paccio.

Si tratta di Giuseppe Mauro, 41 anni siracusano, già noto alle forze di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G.

L'uomo è stato fermato su strada in viale Santa Panagia, angolo via Augusta, nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nel veicolo i poliziotti hanno trovato un involucro di cellophane termosaldato contenente la sostanza stupefacente.