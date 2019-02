Sconfitta per l'Ortigia a Brescia, 14-9 il finale

Sconfitta per l'Ortigia a Brescia: 14-9 il risultato finale (2-2/6-0/3-3/3-4).

Così l'allenatore biancoverde, Stefano Piccardo a fine gara: "Buona partita in vista dei match contro le dirette concorrenti. Abbiamo retto bene l’urto, tranne che nel secondo parziale, e i ragazzi sono rimasti disciplinati e concentrati. Un buon banco di prova per il prosieguo che ci vedrà affrontare in serie partite difficili".