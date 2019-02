Siracusa, grave incidente all'Ippodromo: fantino finisce sotto il cavallo che montava

Grave incidente ieri all'Ippodromo di Siracusa durante una delle II Tris. Si correva per il Premio Suana Muri, poco prima dell’imbocco in curva il cavallo Willy WildWind montato da Marcello Belli, chiamato a sostituire Giuseppe Cannarella, ha perso il controllo, finendo sopra il fantino. Celeri i soccorsi del personale sanitario che, dopo il primo intervento, ha trasferito d’urgenza il fantino presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Siracusa. Belli sarebbe sedato in prognosi riservata.

Tra le cause dell'incidente ci sarebbe un malore del cavallo.

i commissari hanno sospeso il convegno di corse al galoppo.