Lentini, ReStart: grande partecipazione per l’incontro dedicato ai rischi geologici

Ha riscosso successo l'incontro dedicato ai “Rischi geologici in un territorio fragile”, a Lentini nel salone di Palazzo Beneventano. L'evento rientra nell'ambito del ciclo di appuntamenti legati a “ReStart – Un progetto di condivisione”, promosso dal movimento Res, il progetto che prende il via dai temi di Agenda 2030 dell’Onu.

Dopo la sessione plenaria, si è dato vita ai tre di lavoro, facilitati da Impact Hub Siracusa con il metodo del World Cafè.

Dal dibattito sono venute fuori diverse criticità, legate essenzialmente ad un’ormai atavica incuria del territorio, dovuta ad una cattiva gestione delle risorse economiche, a cominciare dai fondi europei, e alle scelte della politica mirate quasi esclusivamente ad affrontare le emergenze, restando ogni volta in attesa della prossima calamità.

“Come al solito, dal confronto con gli esperti non possono che nascere spunti interessanti per provare a migliorare le cose – dichiara l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della Terza Commissione Ars Attività Produttive – nonostante le colpe della politica nell’ambito della prevenzione delle calamità e dei rischi geologici in generale, più volte accennate sia in plenaria sia ai tavoli, è evidente che per cambiare approccio non si può non immaginare un coinvolgimento maggiore degli ordini professionali. Non è più il tempo delle passerelle dopo le calamità – conclude Cafeo – ma del lavoro attento e puntuale legato alla programmazione per la tutela del territorio, in sinergia con tutti gli attori interessati”.

Prossimo evento con ReStart dedicato a Economia Circolare e Bonifiche sabato 23 febbraio a Priolo Gargallo.