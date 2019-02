Siracusa domani in trasferta contro il Potenza, Raciti: "C'è bisogno di determinazione"

Domani il Siracusa Calcio in trasferta in terra Silana contro il Potenza.

"Era importante fare punti ma dobbiamo continuare su questa strada- sottolinea il tecnico Ezio Raciti- voglio la stessa determinazione mostrata giovedì perché dobbiamo migliorare la nostra classifica. C' è qualche elemento non al meglio, ma chi andrà in campo sono sicuro che si farà trovare pronto. È una trasferta ostica e servirà grande spirito di sacrificio"