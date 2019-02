“Parlami ti ascolto: comunicazione e neuroscienza”, a Siracusa tappa del percorso nazionale

Sarà presentato martedì alle 10, alla Casa del libro Rosario Mascali, in via Maestranza 20, il percorso nazionale gratuito “Prefigurare il futuro, metodi e tecniche per potenziare speranza e progettualità”, promosso dalla Fondazione Paoletti, ente di ricerca e formazione in campo neuroscientifico e psicopedagogico.

Il percorso farà tappa a Siracusa il prossimo 22 febbraio con l’incontro aperto alla partecipazione gratuita di tutta la cittadinanza “Parlami ti ascolto: comunicazione e neuroscienza” (iscrizioni su: http://www.fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurareilfuturo/).

Saranno presenti: Francesco Italia, sindaco del comune di Siracusa; Maria Alessandra Furnari, assessore alle Pari Opportunità Sociali del Comune di Siracusa; Marilia Di Giovanni, proprietaria de La Casa del libro Rosario Mascali e coordinatrice regionale per la Sicilia del progetto “Prefigurare il futuro”.

In Sicilia l’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Siracusa.