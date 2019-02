Rosolini, 160 grammi di metadone in casa: in manette una coppia

Si sono mostrati nervosi alla perquisizione personale e domiciliare. Da qui i Carabinieri hanno avviate le indagini che hanno portato all'arresto di una coppia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di Grazia Gradante, 36 anni, e Salvatore Lorefice, 34 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia ed entrambi sottoposti agli arresti domiciliari.

I due sono stati trovati in possesso di 160 grammi di metadone. Gli arrestati sono stati nuovamente sottoposti agli arresti domiciliari.