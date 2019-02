I sindaci di Ferla e Solarino coordinatori regionali dell’Associazione Comuni Virtuosi

Sono Sebastiano Scorpo, sindaco di Solarino, e Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla, i coordinatori regionali per la Sicilia dell’Associazione Comuni Virtuosi.

La carica rientra nel debutto della figura del sindaco coordinatore regionale, decisione presa a seguito della riunione del comitato direttivo del 12 febbraio scorso a Roma.

Scorpo e Giansiracusa dovranno organizzare riunioni periodiche tra i comuni soci del territorio e definire un programma di azioni condivise (progetti, organizzazione eventi, reperimento fondi, valorizzazione turistica e culturale); individuare nuove municipalità che per caratteristiche e progetti realizzati potrebbero a tutti gli effetti diventare nuovi soci della rete; monitorare i comuni soci della rete anche per valorizzare al meglio le best practise messe in atto.

In Sicilia appartengono Comuni Virtuosi anche Petrosino, Lampedusa e Linosa, Aci Bonaccorsi, Collesano, Regalbuto, Troina e Santa Teresa di Riva.