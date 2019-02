Siracusa, la madre di Renzo scrive a ministri e deputati: "Giustizia"

"Distinti e disperati saluti". Sono queste forse le parole che colpiscono di più, i saluti disperati, di Lucia Formosa, madre del giovane Renzo, morto in un incidente stradale in via Cannizzo, a Siracusa, lo scorso anno. Parole strazianti messe nero su bianco da una mamma che non si arrendere al dolore di un figlio che non ha più, e non si arrende a una vicenda per la quale chiede Giustizia. Parole toccanti buttate giù in una lettera inviata a ministri e deputati ai quali Lucia Formosa chiede di "alleviare le ferite" facendo giustizia.

La lettera di LUCIA FORMOSA in versione integrale CLICCA QUI