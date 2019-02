Siracusa, sequestrati 605 grammi di hashish nascosti nel sottotetto di una palazzina in viale Santa Panagia

Continua l'impegno della Polizia di Stato di Siracusa nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l'importante risultato di ieri, quando è stata smantellata la piazza di spaccio in via Italia con un sequestro di oltre un chilo di droga, l'operazione mirata degli Agenti è andata avanti.

A seguito di alcuni controlli, la Polizia ha rinvenuto e sequestrati 605 grammi di hashish, suddiviso in 6 panetti, nascosti nel sottotetto di una palazzina in viale Santa Panagia.