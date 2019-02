Violenza medici, nuovo episodio a Messina: aggredita dottoressa

Proseguono i gravi episodi di violenza nei confronti dei medici e stavolta tocca alla città di Messina dove nella notte del 14 febbraio nel presidio di Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) presso la sede del Mandalari, una dottoressa è stata aggredita da un utente che ha letteralmente scaraventato in aria e divelto l’arredamento della stanza mettendo seriamente a rischio la sua incolumità. Dandone notizia, l’Ordine dei Medici, presieduto da Giacomo Caudo, in stretta collaborazione con l’ASP di Messina, rappresentata dal commissario straordinario Paolo La Paglia, scende ancora una volta in campo stigmatizzando questo fenomeno preoccupante e ormai dilagante: per l’ennesima volta – sottolinea una nota – il peggio è stato evitato grazie all’intervento di alcuni operatori della SUES 118, che condividono i medesimi locali, e sono riusciti a neutralizzare l’aggressore; ma non è accettabile continuare a dover sperare nella divina provvidenza o nella vicinanza di qualcuno; i medici si sentono lasciati “soli” e sono sempre più scoraggiati e impauriti, specialmente i camici rosa. “E’ assolutamente necessario – sottolinea Caudo – rendere concrete tutte le azioni e strategie, sia a livello nazionale che locale, che già il nostro Ordine, in stretta collaborazione con l’ASP di Messina, intende individuare per tutelare la classe medica, specie chi è dedito al pronto intervento, al soccorso e comunque al rapporto diretto con pazienti sconosciuti, possibili aggressori. Inoltre, come già fatto per altri casi, l’Ordine si costituirà parte civile se necessario per difendere la collega vittima di violenza”. Caudo, unitamente a La Paglia, ha manifestato ampia solidarietà e vicinanza alla vittima, sentita telefonicamente stamane per sincerarsi che le sue condizioni di salute fossero regolari dopo il terribile accaduto.