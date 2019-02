Augusta, Ospedale Muscatello: fondi per nuova Tac e Rmn

Potrebbe essere imminente l'acquisto della nuova Tac e Rmn per l'ospedale Muscatello di Augusta. A dirlo sono i parlamentare del M5s Paolo Ficara, Pino Pisani, Maria Marzana e Filippo Scerra, annunciando fondi dal Governo per la Regione siciliana in campo sanitario.

"Sono finalmente disponibili per la Sicilia 24,1 milioni di euro per l’ammodernamento delle radioterapie oncologiche e, in particolare, per l’acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale" - spiegano.