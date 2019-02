Siracusa, l'ultimo saluto a Gianluca Ruvioli: all'uscita il rombo delle moto

Gremita di parenti, amici e semplici conoscenti oggi pomeriggio la Chiesa di Sant'Antonio da Padova alla Pizzuta per dare l'ultimo saluto a Gianluca Ruvioli, rimasto vittima di un tragico incidente stradale lunedì scorso fa in contrada Targia, a Siracusa.

Forte la commozione sui volti e negli occhi di tutti, addolorati per la morte di un giovane uomo, troppo giovane per andare via e soprattutto in quel modo.

Dopo la celebrazione dei funerali, un saluto particolare è stato rivolto a Gianluca da altri giovani, appassionati come lui di moto: prima che andasse via per il suo ultimo viaggio lo hanno salutato all'unisono con il rombo delle loro moto.