Noto aderisce alla Giornata Internazionale della Guida Turistica

Anche il Comune di Noto, sabato 23 e domenica 24, aderirà alla Giornata Internazionale della Guida Turistica.

Sono previste visite guidate e gratuite in 6 luoghi: la Chiesa del Santissimo Crocifisso, la Chiesa di Sant’Annunziata Badia, la Chiesa di Sant’Agata, la Chiesa Santa Maria di Gesù, il Complesso Museale del Barocco e il piano nobile di Palazzo Trigona in via Cavour.

Info su orari sul sito del Comune.