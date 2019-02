La società del Siracusa smentisce voci su dimissioni di Raciti e sul ritorno di Pagana

"Notizie false e tendenziose tese a destabilizzare l' ambiente quelle apparse in alcuni siti" è il commento dell' ad Nicola Santangelo.

Così inizia la nota ufficiale del Siracusa Calcio a firma dell'Ad Nicola Santangelo dopo le tante voci che da questa mattina si rincorrevano su nuovi cambiamenti alla guida tecnica della squadra.

"Sono prive di alcun fondamento - continua la nota - quelle riguardanti il fatto che Peppe Pagana abbia diretto la seduta odierna, così come le presunte dimissioni di Raciti, che resta il nostro tecnico e che oggi non era in campo per motivi di salute. La presenza di Pagana a Rende è legata al fatto che lo stesso è legato da un rapporto di grande amicizia con il presidente Alì ed era nelle vesti di semplice spettatore. Non corrisponde altresì a verità - conclude la comunicazione - quella inerente gli abbandoni di Catania, Palermo e Turati. Così come quello del Ds Laneri, che resta al suo posto. In ordine a Turati per la cronaca è rimasto in sede per curare i problemi al polpaccio".

La prossima settimana la società terrà una conferenza stampa.

L'umore dei tifosi, intanto, è tutt'altro che tranquillo anche perché non sono convinti di questa versione e temono sviluppi negativi della vicenda.