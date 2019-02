Floridia, sequestrati 35.000 articoli privi di certificati di sicurezza

Oltre 35.000 articoli per un valore di 20.000 euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un negozio di Floridia perché non conformi ai requisiti prescritti dalle normative vigenti.

Oltre a maschere e giochi di carnevale privi del marchio “CE” i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 100 confezioni di giocattoli contraffatti con marchi e loghi di noti personaggi dei cartoni animati, pronti per essere immessi nel circuito commerciale.

La responsabile, J.X. di nazionalità Cinese, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per i reati di contraffazione e ricettazione oltre che alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative.