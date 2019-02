Siracusa, studenti a lezione di empowerment: incontro con il dottor Salvo Noè

Dare valore alla propria vita e sfuggire dalla trappola del rincorrere i propri obiettivi. Questi i consigli che Salo Noè, psicologo e psicoterapeuta catanese ha dato agli studenti dell'Istituto Filadelfo Insolera, questa mattina, durante una conferenza dal titolo “Insoddisfazione giovanile e mancanza di progettualità per il futuro”.

La conferenza è stata organizzata dalla professoressa Anna Guagenti, componente della Commissione salute della scuola, al fine di far conoscere ai giovani quali sono i meccanismi, anche inconsci, che provocano l’insoddisfazione che porta al disagio e mostrare loro come si possono superare.