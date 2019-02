Siracusa, distrutto da un incendio il ristorante del resort "Valle di Mare". LE FOTO

Del ristorante del resort "Valle di mare" di Fontane Bianche, non è rimasto più nulla. Un incendio, divampato ieri sera quando ancora la serata organizzata per San Valentino doveva ancora iniziare, l'ha letteralmente divorato. Tavoli, sedie, arredi sono stati ridotti in cenere dal fuoco, che molto probabilmente, è partito da una favilla del camino, che è arrivata fino al tetto. All'improvviso i camerieri si sono accorti del fumo che si vedeva sul tetto e hanno dato l'allarme. I clienti presenti nella sala sono stati fatti allontanare in sicurezza. Il fuoco, in un batter d'occhio ha avvolto la struttura, distruggendola.

Grande il dispiacere dei proprietari che da 17 anni, con grande impegno e sacrificio, portano avanti l'attività. "Tanti anni di duro lavoro - ci dicono quasi con le lacrime agli occhi - finiti in fumo".