Siracusa, locale d'intrattenimento "camuffato" a circolo privato: scatta sequestro penale

Intensificati i controlli nei locali di pubblico intrattenimento, al fine di garantire la sicurezza a chi ne usufruisce.

Rafforzati, dal Questore Gabriella Ioppolo, i dispositivi di vigilanza soprattutto nei locali frequentati dai giovanissimi, per garantire che non vengano vendute bevande alcoliche a minori, che venga rispettato il limite di persone che la struttura può contenere ed altro ancora.

Nel mirino della Polizia è finito un locale abusivo "camuffato" da circolo privato, attraverso la vendita di biglietti d’ingresso con la contestuale emissione delle tessere di affiliazione al circolo stesso.

Il presidente, pertanto, è stato denunciato per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, e diffidato alla cessazione dell’attività, svolta peraltro in mancanza dei requisiti di sicurezza indispensabili.

Ma, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, pare che il titolare avesse continuato ad organizzare serate di intrattenimento con le stesse modalità, motivo per il quale la Questa ha chiesto il sequestro penale.