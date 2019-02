Siracusa, operazione antidroga: smantellata piazza di spaccio in via Italia. Sequestrato oltre un chilo di stupefacente

E' stato sorpreso, in via Bartolomeo Cannizzo, mentre usciva da un locale autoclave con fare sospetto. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose cocaina e della somma di 118 euro. Da qui, la Polizia di Stato ha dato vita ad una maxi operazione antidroga, finita con lo smantellamento di una piazza di spaccio in via Italia.

Subito dopo la perquisizione personale di Luigi Cacciatore, 25 anni, siracusano, gli agenti sono passati al controllo delle zone limitrofe al locale autoclave, e hanno trovato altri 5 grammi di cocaina, già suddivisi in 16 dosi pronte per lo spaccio e 20 grammi di marjuana confezionata in 20 dosi.

Subito dopo, si è passati alla perquisizione domiciliare del 25enne, dove è stato sorpreso Francesco Salemi, 51 anni, siracusano, vicino di casa di Cacciatore, già agli arresti domiciliari, ed invece in casa dell'amico.

In casa del ragazzo era stato realizzato un foro sul muro, dove all'interno gli uomini nascondevano 1,1 chilogrammi di hashish ripartiti in 11 panetti, 220 grammi di marijuana ripartita in 150 dosi, 72 grammi di cocaina suddivisa in 251 dosi, 3 bilancini di precisione, numeroso materiale per il confezionamento della droga, una pistola a salve tipo revolver calibro 380 magnum con 5 cartucce, una pistola a salve tipo semiautomatica modello 315 marca Bbm e 825 euro in contanti.

I due, già con precedenti, arrestati e condotti in carcere. Salemi è stato anche accusato del reato di evasione dagli arresti domiciliari.