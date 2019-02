Sanità nel siracusano, Cannata: "Recepita mozione nuovo ospedale"

Recepita dal Governo regionale la mozione contenente la classificazione del nuovo ospedale di Siracusa come presidio di secondo livello dell’area Sud-Est con popolazione di oltre 700mila abitanti (provincia di Siracusa e Ragusa). Chiesta anche la valutazione di riclassificazione dell’ospedale di Lentini in primo livello e di potenziare l’ospedale riunito Avola-Noto. Mentre per la sanità megarese il governo si impegnerà a dare attivazione di tutte le branche oncologiche previste nel PO di Augusta.

A dare notizia delle mozioni recepite dal governo regionale, in sede di approvazione della Finanziaria, la deputata Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia.

"Tra le norme di grande importanza approvate durante la seduta - continua la Vicepresidente dell’Antimafia e Anticorruzione - c’è quella che permetterà di destinare delle risorse a favore delle imprese con agevolazioni al credito e particolare attenzione ai giovani, alle donne, alle start up e alle imprese per le quali sia stato accertato lo stato di vittima di usura e/o estorsione . Rimpinguati pure i fondi per il trasporto locale e i malati di talassemia e le associazioni dei non vedenti e stanziate anche le somme per il diritto allo studio e la promozione dei prodotti siciliani"