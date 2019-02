Marzana: "Dal Governo 10.545.443 euro per le scuole siciliane"

“Esprimo grande soddisfazione per il decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che stanzia 114 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa antincendio di 2.267 edifici scolastici. La somma destinata alla Regione Siciliana ammonta a 10.545.443 euro”.

È quanto dichiara la deputata pentastellata Maria Marzana, componente della Commissione Cultura alla Camera.

“I 114 milioni costituiscono una prima tranche di fondi attraverso i quali ottenere la certificazione antincendio, ai quali seguiranno altri investimenti.

Gli Enti Locali che beneficeranno di queste risorse avranno 12 mesi di tempo per aggiudicare i lavori di adeguamento alla normativa e potranno richiedere subito, all’atto del finanziamento, l’anticipazione del 20% dei fondi.”

“L’adeguamento alla normativa antincendio è un aspetto fondamentale per la sicurezza dei ragazzi e dell’intero personale scolastico ed è assurdo che non tutti gli edifici siano a norma” prosegue la deputata Marzana e conclude: “Con queste risorse il Governo avvia per la prima volta uno specifico Piano per l'antincendio dando finalmente la risposta che i dirigenti scolastici aspettavano da tempo. Investire sul futuro del nostro Paese significa investire prima di tutto nella scuola e nelle misure di prevenzione che garantiscono la sicurezza dei nostri studenti.”