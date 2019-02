Siracusa, start up: lunedì al Comune la graduatoria

Premiate le start up dal Comune di Siracusa. Si tratta di: Graziano Garofalo, under 35 con il progetto “Allevamento elicicolo; David Parsifal Onorato, under 35 anni, con il progetto “Bluest, esperienze acquatiche”; Ercole Spadoni, dai 35 anni con il progetto “Periperi welcome”; Antonio Terranova, dai 35 anni, con il progetto “Ortigia bike 360”; Flavio Valente, dai 35 anni, con il progetto “Cochle, allevamento di lumache” e Diego Barrucco, dai 35 anni, con il progetto “ Siracusa 3 D”.

Lunedì, in sede di conferenza stampa a Palazzo Vermexio, sarà comunicata la graduatoria.

Ai vincitori, oltre il contributo di 10.000 euro, sarà offerto un corso di formazione dalla Fondazione Val di Noto, che li accompagnerà nell'avvio dei progetti.