Melilli, sostituzione di persona, furto in abitazione e tentata truffa: arrestata una donna

I carabinieri di Melilli hanno arrestato Angela Fiaschè, 31 anni, siracusana, casalinga e pregiudicata, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina.

La donna deve espiare una pena residua di 4 anni, 6 mesi e 12 giorni di reclusione, perchè ritenuta colpevole dei reati di sostituzione di persona, furto in abitazione e tentata truffa, perpetrati nel 2015 in provincia di Latina. L’arrestata è stata infine condotta presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Catania - Piazza Lanza.