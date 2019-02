Pachino, controlli su strada: al setaccio 60 persone, 40 veicoli

Oltre 60 persone controllate alla guida 40 veicoli, 15 perquisizioni personali e domiciliari. Questo l'esito dei controlli su strada svolti a Pachino dai Carabinieri.

In particolare i militari hanno puntato ai controlli per guida in stato di ebbrezza alcolica e rispetto delle norme del codice della strada. Elevate 2 contravvenzioni per guida senza patente, mentre un 30enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana e pertanto segnalato alla Prefettura di Siracusa.