Siracusa, incendio al resort Valle di mare: panico tra i clienti che affollavano il ristorante nella notte di San Valentino

Un vasto incendio è divampato ieri sera in un resort di Fontane Bianche a Siracusa. Tra i clienti della struttura che stavano festeggiando San Valentino è dilagato il panico e tutti sono immediatamente scappati via dal ristorante. Le fiamme sono divampate nell'area che viene utilizzata come ristorante esterno estivo.

Secondo una prima ricostruzione alla base dell'incendio potrebbe essere stato un cortocircuito. In ogni caso bisognerà eseguire ulteriori verifiche per accertare esattamente le cause del rogo.