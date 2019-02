Siracusa, rifiuti di ogni genere nei depositi abbandonati del Demanio marittimo: Burgio (M5S) "Si ripuliscano al più presto"

Sono diventati ricettacolo di rifiuti di ogni genere i depositi del Demanio marittimo, di pertinenza dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, che si trovano dietro il Comando della Polizia Municipale di Siracusa.

Da tempo sono in stato di abbandono: in uno ci sono cumuli di immondizia, l'altro è chiuso, ma dicono che sia anch'esso pieno di rifiuti, e l'altro è diventato abitazione di fortuna per due persone.

A denunciare la situazione è il consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, che ha effettuato un sopralluogo e ha scoperto la situazione di degrado generale.

"Ciò che preme maggiormente - dichiara - è che i rifiuti siano rimossi al più presto. Anche perché non sappiamo se in mezzo all'immondizia ci siano anche rifiuti pericolosi. Se uno dei tre depositi è chiuso, l'altro - continua - ha la porta tenuta chiusa da un semplice spago, ragion per cui è facilmente accessibile a chiunque con tutti i pericoli del caso".

Da qui la richiesta rivolta all'amministrazione comunale affinché convochi l'Ufficio periferico del Demanio marittimo, invitandolo a ripulire urgentemente i depositi prima di provvedere nuovamente alla loro chiusura ermetica.