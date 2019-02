Siracusa, Consiglio comunale: approvato regolamento per la toponomastica

Tutti approvati i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Siracusa.

L'Aula ha approvato all'unanimità la mozione, firmata ed illustrata dai consiglieri Giuseppe Impallomeni e Ferdinando Messina, con cui viene chiesta la convocazione di un Consiglio in seduta aperta, alla presenza del Commissario del Libero Consorzio e della deputazione regionale, per affrontare la grave crisi in cui versa l'Ente di via Roma e la partecipata “Siracusa Risorse”.

Il Consiglio si è poi occupato di materia ambientale, impegnando il Presidente ad inserire al primo punto della prossima seduta l'ordine del giorno illustrato in aula dal consigliere Chiara Catera. Esso sarà integrato con altre richieste e potrà prevedere l'eventuale convocazione di un Consiglio comunale aperto sulle tematiche ambientali. L'atto approvato impegna il Comune “a pubblicare il report giornaliero sulla qualità dell'aria, compresi i dati che riguardano gli inquinanti industriali.

"L'Amministrazione - ha aggiunto Catera- deve diventare portavoce, presso la Regione, della richiesta di implementare fondi da destinarte all'Arpa e rappresentare alla Regione la necessità urgentedella copertura delle vasche di Ias, impianto che ad oggi non è soggetto ad Aia. Per l'Amministrazione l'assessore Fabio Moschella ha ricordato la delibera con la quale la Giunta ha approvato il “Piano di qualità dell'aria” ed il “Patto di responsabilità sociale” con le associazioni.

Il Consiglio ha successivamente eletto i componenti della Commissione elettorale: sono Carlos Torres, Sergio Bonafede e Andrea Buccheri, che hanno riportato rispettivamente 9, 6 e 5 voti. 4 voti sono andati a Giuseppe Impallomeni e 1 a Fabio Alota. Supplenti sono risultati Pamela La Mesa, Federica Barbagallo e Mauro Basile rispettivamente con 9, 7 e 5 voti. 1 voto ciascuno per Ferdinando Messina e Giuseppe Impallomeni.

Il Comune si dota di un suo “Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica”. Il Consiglio ha infatti approvato all'unanimità la proposta della Quarta Commissione consiliare, illustrata dal suo presidente, Ferdinando Messina ed integrata con un emendamento di Andrea Buccheri, che per la prima volta disciplina in maniera organica tutta la materia. A cominciare dall'apposita Commissione che, di nomina sindacale, sarà formata dal Sindaco, dal Soprintendente, dall'Ingegnere capo del Comune, o loro delegati, e poi dal delegato del Servizio turistico regionale, da 3 studiosi uno dei quali di Storia Patria, e dal responsabile del servizio Statistica, Toponomastica e Censimenti del Comune.

Approvata infine la mozione, illustrata in aula dal presidente della II Commissione, Pamela La Mesa che impegna l'Amministrazione ad attuare il cosiddetto “Bilancio partecipato”, prevedendo l'assegnazione di una quota del bilancio per gli esercizi finanziari 2018/2020 alla gestione diretta dei cittadini.