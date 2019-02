Il Siracusa fa bottino pieno a Rende, finisce 0-1

Arriva una vittoria esterna per il Siracusa dopo tre sconfitte consecutive. Gli azzurri, con Catania, hanno anche sbagliato un calcio di rigore.

La cronaca: al 15' Siracusa pericoloso, Catania serve Tiscione che anticipa il difensore avversario ma la palla termina alta.

i calabresi hanno un' occasione d'oro con Laaribi che al 31' spreca di testa da buona posizione. Al 38' altro brivido per il Siracusa sul tiro cross di Vivacqua.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0

La ripresa inizia con Tiscione che al 48' sfiora il gol con un tiro che termina di poco a lato.

Al 50' ancora Tiscione in area è atterrato da Bei, rigore che Catania si fa neutralizzare. Un minuto dopo lo stesso numero 10 si fa ammonire.

Il Siracusa spinge, ma il Rende va vicino al gol al 56' prima con Zivkov e poi con Franco.

Al 65' Souare porta in vantaggio il Siracusa. La squadra di Raciti contiene il ritorno dei calabresi fino al triplice fischio finale.