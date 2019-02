Siracusa, Lino Orlando nuovo responsabile del Sicet

Lino Orlando, già segretario provinciale e segretario regionale organizzativo dei lavoratori di Poste Italiane, è il nuovo responsabile del SIcet di Siracusa.

È stato incaricato dal segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro.

“Il Sicet – ha dichiarato Orlando – interpreta il bisogno di presenza per la difesa e l’affermazione al diritto alla casa e all’abitare. La nostra associazione intende contribuire alla crescita di quella politica sociale della casa che oggi, in un momento di crisi, appare come uno dei principi cardine dei diritti dei lavoratori e delle famiglie.”

“Il Sicet – ha aggiunto Sanzaro – fornisce informazioni e consulenze ai proprietari che abitano il proprio alloggio".