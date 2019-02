Lentini, “Rischi geologici in un territorio fragile”: sabato il dibattito

“Rischi geologici in un territorio fragile” è il tema di un incontro che si terrà sabato 16 febbraio dalle ore 9.30 a Lentini, a Palazzo Beneventano in via Francesco d’Assisi 4.

L'iniziativa rientra in “ReStart – Un progetto di condivisione”, il percorso di eventi tematici legati alle “5P” di Agenda 2030 dell’Onu (Prosperità, Partnerhip, Pianeta, Pace, Persone), promosso dal movimento Res e coordinato dall’On. Giovanni Cafeo, continua a stimolare il dibattito sugli argomenti di stretta attualità che interessano il nostro territorio.