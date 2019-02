Noto, Infiorata 2019: il sindaco scrive alle comunità siciliane in America

I Siciliani in America è il tema della 40esima edizione si svolgerà a Noto, dal 17 al 19 maggio, in via Nicolaci. Il sindaco, Corrado Bonfanti, scrive una lettera alle comunità siciliane in America, riportata di seguito a stralci

Vi chiediamo collaborazione sui seguenti punti:

- I pannelli dell'Infiorata sono 16 e quindi 16 sono i bozzetti che verranno prescelti per essere lavorati dai Maestri infioratori. I bozzetti verranno valutati da una commissione creata per la circostanza e quelli che non verranno utilizzati per l'Infiorata saranno valorizzati in una mostra dedicata. Abbiamo bisogno di acquisire bozzetti (con caratteristiche dimensionali e cromatiche che vi dettagliamo in allegato) che raccontino storie, simboli e personaggi siciliani in America: storie di quotidianità o di chiara fama; la storia dei viaggi e degli arrivi; i simboli o gli eventi importanti per le comunità in America. Vogliamo in ogni caso che otto dei sedici bozzetti siano scelti tra quelli realizzati dalle nostre comunità in America e quindi al fine di valorizzare il talento e la capacità dei creativi delle nostre comunità siciliane in America i bozzetti dovrebbero essere realizzati preferibilmente proprio da voi su disegno. Quelli prescelti saranno poi riprodotti a terra (sempre da voi se ci fosse la disponibilità degli autori a essere presenti a Noto) e trasformati infine dai maestri infioratori.

- Sono importanti i vostri suggerimenti per qualunque iniziativa riteniate possa essere utile a promuovere l'Infiorata.

- Abbiamo bisogno inoltre di collaborazione e suggerimenti per realizzare eventi collaterali nei tre giorni di Infiorata, coinvolgendo artisti, ballerini, cantanti.