Priolo Gargallo, controlli a tappeto dei Carabinieri: fermati 60 veicoli, una denuncia

Intensi i controlli, nella notte, sulla circolazione stradale nel comune di Priolo Gargallo da parte dei Carabinieri, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Sigonella.

Fermati 60 veicoli, sanzionati 3 giovani perchè alla guida del proprio ciclomotore senza casco, di cui uno sprovvisto di patente ed assicurazione, 3 automobilisti con revisione più volte scaduta, e 2 conducenti alla guida di autovetture sprovviste di assicurazione.

Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio, D.M., disoccupato siracusano incensurato, 41 anni, trovato in possesso di un bilancino di precisione intriso di cocaina, sostanza da taglio e vari appunti riportanti nominativi e somme in denaro. Mentre uno studente siracusano 21enne, è stato segnalato in Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di modica quantità di hashish.