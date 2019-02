Priolo Gargallo, furto di energia elettrica: una denuncia ed un arresto

Avrebbe manomesso il contatore della propria abitazione per far rilevare un consumo di energia elettrica del 60% inferiore a quello reale.

Per furto di energia elettrica, i Carabinieri, hanno denunciato un cittadino di Priolo, ed arrestato P.S., panettiere, incensurato, 57 anni, per aver manomesso il contatore del proprio panificio. L’Autorità giudiziaria ne ha disposto la rimessione in libertà non ravvisando l’esigenza di misure cautelari nei suoi confronti.