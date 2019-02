Avola, ferma per strada ex convivente e la aggredisce

Avrebbe affiancato, con lo scooter, l'autovettura dove viaggiava l'ex convivente per costringere quest'ultima a fermarsi, colpendo con calci e pugni il mezzo, e poi aggredire anche lei.

E' successo ad Avola, dove la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 23 anni per i reati di atti persecutori, lesioni personali e danneggiamento aggravato, ai danni della sua ex convivente di 22 anni.

Questo non sarebbe il primo episodio di violenza nei confronti dell'ex convivente, tanto che in passato l'uomo era già finito ai domiciliari. Questa volta è stato chiuso in carcere.